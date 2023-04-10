Почти 700 дизайнеров подали заявки на участие в модных маркетах в Москве

Организаторы городских маркетов под эгидой проекта «Московская неделя моды» получили почти 700 заявок от дизайнеров из 96 российских городов. В основном это дизайнеры женской одежды, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля», — отметила вице-мэр.

Больше всего заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Дизайнеры, которые пройдут отбор, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф, где уже представлены бренды свыше 1,6 тыс. компаний.

Организатором проекта выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

В июне прошлого года в столице прошла Московская неделя моды, во время которой более 450 отечественных дизайнеров презентовали свои коллекции на таких площадках, как «Зарядье», ВДНХ, ГУМ. Событие объединило 1,6 млн зрителей и участников.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.