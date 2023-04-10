Рыбак утонул при попытке перейти реку в Тюменской области

Мужчина провалился под лед и утонул в Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Трагедия произошла на реке Тавда в Нижнетавдинском районе. Рыбак решил переправиться на противоположный берег на лыжах. В середине водоема мужчина провалился под лед. Очевидцы вызвали спасателей, однако спасти потерпевшего не удалось.

Тело погибшего не обнаружено, пишет Megatyumen.ru. В МЧС отмечают, что выход на лед стал опасным. Поверхность водоемов активно тает и не может выдержать веса человека.

В выходные активный ледоход начался на реке Туре в Тюмени. Уровень воды составляет 132 см над нулевой отметкой.