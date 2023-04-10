В Сочи прошел V всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

В Сочи в образовательном центре «Сириус» выступили участники V конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Заключительный этап проходил с 3 по 9 апреля.

Главная цель мероприятия — представить молодых талантливых музыкантов и оказать им дальнейшую поддержку. Финалисты «Созвездия» поступают в лучшие учебные заведения России, играют в сопровождении ведущих коллективов и дирижеров, участвуют в концертах и международных фестивалях.

В этот раз участники играли настолько вдохновенно, что жюри впервые в истории не смогло присудить Гран-при одному участнику.

«Уважаемые почетные гости, у нас была безумно жаркая схватка, но вы сами, сами слышали сегодня, как происходили события. <...> Жюри решило дать три Гран-при!» — заявил художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин по итогам конкурса.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают по 800 талантливых школьников со всей страны, и 40 из них — одаренные музыканты. В «Созвездии» участвуют 16 сильнейших за несколько лет.

«Конкурс «Созвездие» в «Сириусе» задает высочайшие стандарты исполнительского мастерства. Они поддерживаются каждой программой в «Сириусе», и конкурс «Созвездие» является, наверное, преемником тех самых сильных педагогов и традиций, которые работают с ребятами», — подчеркнула руководитель фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

«Этим музыкантам предоставляется возможность заявить о себе как о действительно интересном солисте, которого начинают приглашать другие концертные организации, и, таким образом, его жизнь состоялась как музыканта. Вот это, казалось бы, такая простая формула, но она необходима каждому», — отметил Ролдугин.

Один из участников, Адриан Маркевич, с шести лет играет на виолончели. Для финала он выбрал концерт «английского Бетховена» — Эдуарда Элгара. Сочинение сложное, но юноша справился блестяще. Кроме такого желанного первого места из «Сириуса» он увезет предназначенный победителю подарок — смычок.

«Этот смычок, возможно, станет моим талисманом в будущих выступлениях. Я надеюсь, что он мне будет только помогать», — отметил Маркевич, лауреат первой степени конкурса «Созвездие» в номинации «Оркестровые струнные инструменты».