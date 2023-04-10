В Верховной раде назвали претензии Китая на Тайвань коммунистическим заблуждением

Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко сообщил, что претензии Китая на Тайвань являются «коммунистическим заблуждением». Об этом он написал в субботу, 8 апреля, в Twitter.

По словам Мережко, претензии Китая на Тайвань — это «заблуждение», которое основывается на «глубоко дискредитированной политической программе». Он также назвал неопровержимой правдой то, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В тот же день пресс-служба минобороны КНР сообщила, что США должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией.

13 марта Си Цзиньпин сообщил, что Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова. В тот же день председатель КНР также заявил о намеренности Китая неуклонного продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Он также назвал это приоритетной задачей, на которую не нужно жалеть сил и ресурсов.

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и планирует добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.