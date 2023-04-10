Дзюба отказался пожать руку тренеру Семаку после поражения «Локомотива» в игре с «Зенитом»

Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку, объяснив это тем, что не заметил его после матча 22-го тура чемпионата РФ по футболу.

Игра, прошедшая в Москве 9 апреля, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После матча Семак подошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, при этом бывший футболист «Зенита» отказался подойти к тренеру и направился в сторону подтрибунного помещения.

«Я его просто не видел», — сказал Дзюба в беседе с журналистами.

Тренер «Зенита» тоже не придал случившемуся особого значения. Семак оправдал поведение Дзюбы усталостью после матча.

«Зенит», набрав 54 очка за 22 тура, оказался на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, а «Локомотив» с 25 очками занял 11-ю.

Дзюба ушел из «Зенита» после чемпионата России сезона-2021/22. Он играл за этот клуб с 2015 года. В составе команды игрок стал четырехкратным чемпионом страны, завоевал два кубка и четыре Суперкубка РФ. Дзюба был капитаном «Зенита».