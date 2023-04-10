Реклама
Прямой эфир
Мир
ВМС США объяснили причины пребывания эсминца вблизи спорных островов Спратли
Общество
При извержении Безымянного на Камчатке прошел мощный пеплопад
Мир
Стал известен маршрут короля Карла III и королевы-консорта в ходе коронации
Мир
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6
Мир
CNN заявил об изменении военных планов Украины из-за утечки разведданных
Мир
Землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0 произошли на Бали
Происшествия
Грабитель из Петербурга извинился перед кассиром «за неудобства» после налета
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Общество
Деятельность интернет-тренеров предложили лицензировать
Экономика
Экс-министр финансов назвал сроки перехода мира на расчеты в нацвалютах
Спорт
«Бостон» обыграл «Филадельфию» и установил рекорд НХЛ по победам
Экономика
Власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Дзюба отказался пожать руку тренеру Семаку после поражения «Локомотива» в игре с «Зенитом»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба отказался пожать руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку, объяснив это тем, что не заметил его после матча 22-го тура чемпионата РФ по футболу.

Игра, прошедшая в Москве 9 апреля, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После матча Семак подошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, при этом бывший футболист «Зенита» отказался подойти к тренеру и направился в сторону подтрибунного помещения.

«Я его просто не видел», — сказал Дзюба в беседе с журналистами.

Дзюба на полке: форвард не преуспел в матче против бывшего клуба
«Зенит» сумел вырвать победу у «Локомотива»

Тренер «Зенита» тоже не придал случившемуся особого значения. Семак оправдал поведение Дзюбы усталостью после матча.

«Зенит», набрав 54 очка за 22 тура, оказался на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, а «Локомотив» с 25 очками занял 11-ю.

Дзюба ушел из «Зенита» после чемпионата России сезона-2021/22. Он играл за этот клуб с 2015 года. В составе команды игрок стал четырехкратным чемпионом страны, завоевал два кубка и четыре Суперкубка РФ. Дзюба был капитаном «Зенита».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023