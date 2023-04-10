Реклама
Прямой эфир
Мир
ВМС США объяснили причины пребывания эсминца вблизи спорных островов Спратли
Общество
При извержении Безымянного на Камчатке прошел мощный пеплопад
Мир
Стал известен маршрут короля Карла III и королевы-консорта в ходе коронации
Мир
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6
Мир
CNN заявил об изменении военных планов Украины из-за утечки разведданных
Мир
Землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0 произошли на Бали
Происшествия
Грабитель из Петербурга извинился перед кассиром «за неудобства» после налета
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Общество
Деятельность интернет-тренеров предложили лицензировать
Экономика
Экс-министр финансов назвал сроки перехода мира на расчеты в нацвалютах
Спорт
«Бостон» обыграл «Филадельфию» и установил рекорд НХЛ по победам
Экономика
Власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Видео. В американском Кембридже в пасхальный день вспыхнула лютеранская церковь Faith

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023