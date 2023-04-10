Землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0 произошли на Бали

Два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0 зафиксировали в южной части острова Бали в Индонезии, рассказали 10 апреля в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

Уточняется, что землетрясения произошли в 86 км к югу от города Денпасар в 07:36 и 07:37 утра по местному времени (03:36 и 03:37 мск).

«Землетрясения произошли в море на глубине от 10 до 13 км», — сказано в сообщении в Twitter агентства.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Сейсмологи подчеркнули, что возможность цунами отсутствует.

Ранее в этот день стало известно о землетрясении магнитудой 6 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Толчки были зарегистрированы в 1:05 UTC (04:05 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.