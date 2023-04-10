Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск прокомментировал реакцию пользователей соцсети на публикацию заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине. Своим мнением предприниматель поделился в воскресенье, 9 апреля.

Днем ранее Медведев разместил в своем аккаунте пост о том, что «Украина никому не нужна, поэтому она скоро исчезнет» с лица Земли. По его словам, Украина не нужна Европе, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла Европейскому союзу (ЕС) серьезный финансовый и политический ущерб. При этом Украина не нужна и США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях. Азия тоже не желает принимать Украину, так как на ее примере видно, как Запад устраняет державы-конкуренты.

Пользователи Twitter после публикации Медведевым данного поста упрекнули Маска в невыполнении санкций против России и допуске российских политиков на платформу.

Американский бизнесмен в ответ на критику отметил, что каждый пользователь в выборе контента должен принимать решения самостоятельно.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть каждый принимает решения за себя», — написал Маск в Twitter.

До этого, 2 апреля, Маск назвал издание New York Times источником скучной пропаганды. По его словам, у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.

Ранее, в начале марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об ужесточении пропагандистской войны Запада против России. Он отметила, что в эту войну вовлекаются и подростки, и дети. По ее мнению, недопустимым было бы игнорировать происходящее, при этом не стоит опускаться до такого же уровня, как это сделали западные страны.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь еще в феврале отмечал, что с Россией всегда кто-то боролся и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Российский лидер подчеркнул важность противодействия попыткам противника дезориентировать россиян в информационном плане, в особенности молодежь.