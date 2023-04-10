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Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине

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Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск прокомментировал реакцию пользователей соцсети на публикацию заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине. Своим мнением предприниматель поделился в воскресенье, 9 апреля.

Днем ранее Медведев разместил в своем аккаунте пост о том, что «Украина никому не нужна, поэтому она скоро исчезнет» с лица Земли. По его словам, Украина не нужна Европе, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла Европейскому союзу (ЕС) серьезный финансовый и политический ущерб. При этом Украина не нужна и США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях. Азия тоже не желает принимать Украину, так как на ее примере видно, как Запад устраняет державы-конкуренты.

Пользователи Twitter после публикации Медведевым данного поста упрекнули Маска в невыполнении санкций против России и допуске российских политиков на платформу.

Американский бизнесмен в ответ на критику отметил, что каждый пользователь в выборе контента должен принимать решения самостоятельно.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть каждый принимает решения за себя», — написал Маск в Twitter.

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До этого, 2 апреля, Маск назвал издание New York Times источником скучной пропаганды. По его словам, у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.

Ранее, в начале марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об ужесточении пропагандистской войны Запада против России. Он отметила, что в эту войну вовлекаются и подростки, и дети. По ее мнению, недопустимым было бы игнорировать происходящее, при этом не стоит опускаться до такого же уровня, как это сделали западные страны.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь еще в феврале отмечал, что с Россией всегда кто-то боролся и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Российский лидер подчеркнул важность противодействия попыткам противника дезориентировать россиян в информационном плане, в особенности молодежь.

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