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Врач назвала отличие аллергии от ОРВИ

Аллерголог Браун: при вирусном рините температура обычно превышает 38 градусов
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Аллерголог-иммунолог «Инвитро-Урал» Анастасия Браун рассказала 10 апреля «Газете.Ru», как различить ОРВИ и аллергию, обратив внимание на насморк.

Ключевыми симптомами ринита, которые возникают и при инфекционном, и при аллергическом заболевании, являются заложенность носа при отеке слизистой, обильный водянистый насморк, чихание, а также слабость, подчеркнула специалист.

«Если пациента беспокоит преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом, то можно заподозрить, что ринит аллергической природы. При вирусной причине чаще имеется повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 и более», — пояснила врач.

Браун также сказала, что, если главные симптомы сопровождает температура, симптоматическая терапия не помогает на протяжении нескольких дней, у насморка наблюдается более густой характер выделений желто-зеленого цвета и общее состояние продолжает становиться хуже, то это, скорее всего, вирусный ринит, или риносинусит с подключением бактериальной флоры. Доктор рекомендовала обратиться сначала к врачу-терапевту, после чего получить направление к лору или аллергологу. Браун напомнила, что «точный диагноз может поставить только врач во время приема».

«Лор-врач проведет риноскопию. Это инструментальная диагностика, позволяющая изучить слизистую оболочку носовой полости. Если слизистая пациента отечная, более бледная и/или с синюшным оттенком, то у пациента ринит аллергической природы. При вирусном контакте слизистая, наоборот, реагирует гиперемией — усилением кровотока и характерным красным или розовым оттенком», — добавила аллерголог.

Как подчеркнула собеседница издания, при аллергическом зуде назначают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи — ими можно пользоваться не более 3–5 дней.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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Аллерголог Мария Фоминых 28 марта назвала главными аллергенами пыльцевые — пыльцу орешника, березы и ольхи. Последняя является раннецветущим деревом, и период пыления приходится на апрель. Цветение начинается до или одновременно с распусканием листвы. При этом первые заносы пыльцы из более южных регионов появляются уже в марте.

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