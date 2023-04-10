Повар из мишленовского ресторана рассказал о своей работе в зоне СВО

Повар, раньше работавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, рассказал о том, как теперь готовит еду для солдат на одной из передовых позиций российских Вооруженных сил (ВС) в Херсонской области. Своей историей он поделился в понедельник, 10 апреля.

«Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin. Из любых продуктов можно что-нибудь интересное приготовить, было бы желание и капля фантазии», — рассказал «РИА Новости» военнослужащий с позывным «Шеф», добавив, что в ближайшее время планирует приготовить для солдат лазанью.

Он добавил, что после того, как он попал в зону боевых действий ему фактически пришлось учиться готовить заново, используя вместо привычного оборудования полевую кухню (КП).

«Приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130, другой мир и правила другие», — отметил «Шеф».

Однако, по его словам, в настоящее время он чувствует себя на своем месте, передает «Газета.Ru».

Ранее, 17 марта, военнослужащий с позывным «Жила» из Новосибирской области рассказал, как стал хлебопеком в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, до призыва на военную службу он работал стропальщиком, а после прохождения боевого слаживания и попадания в зону СВО получил задачу печь хлеб для бойцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.