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В Центре Хруничева решили вопрос импортозамещения украинских комплектующих на МКС

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Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Павел Кассин
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Украинское оборудование для функционального грузового блока (ФГБ) «Заря» Международной космической станции (МКС) не потребовало каких-либо усилий для замены комплектующих, рассказал 10 апреля гендиректор Центра им. М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос») Алексей Варочко.

«Импортозамещениz в части поставляемого украинским предприятием оборудования не требуется. Схема взаимодействия была скорректирована таким образом, что финансирование этого предприятия и контрактная деятельность осуществляются напрямую компанией Boeing», — сказал он ТАСС.

При этом Варочко уточнил, что специалисты предприятия оказывают техподдержку Boeing в данных работах, поэтому эксплуатация системы ФГБ ведется штатно. Центр Хруничева и компания Boeing сотрудничают в рамках действующих контрактов по обеспечению летной эксплуатации модуля «Заря», так как ограничений на подобные работы нет.

«США не ввели санкции в рамках программы МКС. Компания Boeing и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева четко и своевременно выполняют взаимные обязательства по данному проекту. В настоящее время в заключительной стадии согласования находится новый контракт с компанией Boeing по дооснащению стендового электроаналога ФГБ контрольно-проверочной аппаратурой новой разработки», — добавил он.

Функционально-грузовой блок «Заря» — это первый элемент МКС. Он был изготовлен Центром Хруничева в рамках контракта с Boeing и запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе «Протон».

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Еще в 2021 году журнал «Космическая техника и технологии» называл проблемы с поставками комплектующих из-за санкций и закрытие отраслевых предприятий на Украине угрозой российскому сегменту МКС. По прошествии времени эти страхи оказались беспочвенными.

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