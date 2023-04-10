Очевидцы засняли редкую белую цаплю на реке под Новосибирском

Краснокнижную белую цаплю обнаружили на льду реки Тулинка в Новосибирской области местные жители. Видео с птицей опубликовала администрация Верх-Тулинского сельсовета на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье, 9 апреля.

«Весна пришла, и на реке в районе ГТС в поселке 8 Марта вновь замечена белая цапля. Уже несколько лет подряд к нам прилетает эта редкая грациозная птица», — написано в сообщении.

Орнитолог Алексей Яновский отмечает, что белая цапля — редкость для данного региона, тем более в это время года. Как правило, пернатые этого вида гнездятся на юго-западе Новосибирской области, а зимуют на берегах Каспийского и Красного морей.

Ранее, в сентябре 2022 года, стало известно об исчезновении серых цапель в Подмосковье. Биологи считают, что многолетняя колония этого вида переселилась на новое место обитания.