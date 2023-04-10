Опубликовано видео с падением колеса обозрения в Приморье
В Сети появилось видео падения колеса обозрения в Приморском крае. Как сообщает прокуратура Приморского края в понедельник, 10 апреля, новый собственник проводил плановые работы по демонтажу.
Колесо обозрения ранее стояло на территории парка «Восток» в городе Арсеньеве.
Ведомство сообщило, что проведет проверку и оценит качество исполнения требований по безопасности при проведении работ.
20 марта сообщалось, что в Казани началось проектирование нового парка аттракционов, призванного заменить «Кырлай». Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, новый парк будет удобнее в логистике и транспортной доступности.
Старый парк развлечений «Кырлай» демонтировали для строительства Соборной мечети, рассчитанной на 10 тыс. человек. Ее возведут в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.