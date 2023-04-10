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Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма 10 апреля.

«На донецком направлении ракетчиками Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по объектам 63-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ. В результате были уничтожены склад с боеприпасами и пункт временной дислокации. Противник понес потери в живой силе», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Он поделился, что в районе населенного пункта Победа артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ, в районе поселка Острое была поражена огневая позиция и орудие Д-20 боевиков. Кроме того, в районе Белогоровки военные выстрелом ПТУР уничтожили блиндаж и находившихся там националистов.

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Ранее этим же днем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, противник понес потери как в личном составе, так и в технике.

До этого, 8 апреля, российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российские авиация и артиллерия поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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