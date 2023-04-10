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WP: российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик рядом с Крымом в 2022 году

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Российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint вблизи Крыма в 2022 году, сообщила 9 апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекший из Пентагона документ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте палате общин парламента в октябре 2022 года, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили самолет RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, совершив «опрометчивый маневр», причем один самолет РФ приблизился к британскому на расстояние 4 м.

Издание отмечает, что представители минобороны США отказались комментировать содержание просочившегося документа, как и другую информацию, найденную в приложениях для обмена сообщениями, добавила «Газета.Ru».

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6 апреля стало известно, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что бумаги содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

7 апреля The New York Times сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

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