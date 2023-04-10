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В акватории Берингова моря на Камчатке ожидаются волны высотой до 8–9 м

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Волны до 8–9 метров ожидаются в акватории Берингова моря на Камчатке утром 11 апреля. Об этом сообщило агентство «Камчатка-информ» в понедельник, 10 апреля, со ссылкой на МЧС по региону.

Для населенных пунктов на побережье эти волны не представляют угрозы. Однако судам такие волнения грозят чрезвычайными ситуациями с возможными разливами нефти.

Главное управление МЧС России приняло меры повышенной предосторожности и объявило штормовое предупреждение на сутки.

7 апреля штормовое предупреждение объявили в Воркуте и Инте (Республика Коми) на сутки. Прогнозировалось усиление ветра до 15–20 м/с в Интинском районе и 23 м/с в Воркутинском районе.

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