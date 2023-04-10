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Дзюба отказался пожать руку Семаку после поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»

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Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему он не пожал руку тренеру команды — соперника «Зенит» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России по футболу.

«Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел», — приводит 9 апреля слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ситуация произошла в момент, когда Семак направлялся в сторону Дзюбы — экс-игрока «Зенита», — однако тот прошел мимо, не посмотрев в сторону тренера.

Тренер петербургской команды также не стал придавать произошедшему особых смыслов и спокойно отнесся к этому. Семак списал поступок футболиста на усталость после игры.

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Петербургский «Зенит» с минимальным отрывом обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Набрав 54 очка за 22 тура, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 25 очками — на 11-й строчке.

Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.

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