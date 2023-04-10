В Алтайском крае такси влетело в электронную стелу на заправке и застряло там

На заправке в Алтайском крае в ночь на понедельник, 10 апреля, такси влетело в электронную стелу с указанием видов и стоимости бензина. Стела была перебита и почти полностью снесена. Автомобиль также получил сильные повреждения передней части, дверей, капот — сжат в гармошку.

По информации «Известий», инцидент произошел на трассе Р-256. Водитель легкового такси не справился с управлением в поселке Чуйский. Там машина и влетела в стелу на заправке. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Ранее, 9 апреля, двое детей погибли в результате наезда легкового автомобиля в Рыбинске Ярославской области. По предварительной информации, водитель «Форда» — мужчина 1993 года рождения — не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на двух несовершеннолетних детей.