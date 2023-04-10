Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление
Мир
Посол России в ФРГ заявил о давлении на действующие в России германские компании
Армия
Минобороны начало формировать экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов»
Мир
Во Франции обвинили главу Евросовета в излишних тратах на зарубежные поездки
Мир
В Вашингтоне допустили поддельность распространившихся в Сети документов
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил сокрытие Берлином фактов расследования диверсий на СП
Мир
В Европарламенте спрогнозировали принятие 11-го пакета санкций в апреле
Спорт
В Сочи завершился фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023»
Культура
Продажи виниловых пластинок выросли на 60% за год
Мир
Судно с 400 мигрантами обнаружили в Средиземном море
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина
Наука и техника
В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
Мир
Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана

В Алтайском крае такси влетело в электронную стелу на заправке и застряло там

0
Фото: t.me/drom_22_biysk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заправке в Алтайском крае в ночь на понедельник, 10 апреля, такси влетело в электронную стелу с указанием видов и стоимости бензина. Стела была перебита и почти полностью снесена. Автомобиль также получил сильные повреждения передней части, дверей, капот — сжат в гармошку.

По информации «Известий», инцидент произошел на трассе Р-256. Водитель легкового такси не справился с управлением в поселке Чуйский. Там машина и влетела в стелу на заправке. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Ранее, 9 апреля, двое детей погибли в результате наезда легкового автомобиля в Рыбинске Ярославской области. По предварительной информации, водитель «Форда» — мужчина 1993 года рождения — не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на двух несовершеннолетних детей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023