В Приморье врачи спасли беременную женщину после ДТП

Во Владивостоке врачи спасли беременную женщину, пострадавшую в ДТП. Об этом сообщило издание «Восток-Медиа» в понедельник, 10 апреля.

«В результате аварии были диагностированы перелом ключицы, травма грудной клетки, сотрясение мозга и подозрение на повреждение органов брюшной полости», — рассказал заведующий отделением хирургии «Тысячекоечной» больницы Дмитрий Фисун.

Сразу приступить к операции врачи не могли из-за большого срока беременности — женщина была на 33-й неделе, поэтому были приглашены специалисты из перинатального центра. Пациентке провели две операции. У пострадавшей родилась девочка весом 1940 граммов.

В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает, они находятся в краевой клинической больнице, говорится в публикации.

Ранее, 8 марта, беременная 25-летняя девушка пострадала во время массового ДТП в Невском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшую госпитализировали.