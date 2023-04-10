Дзюба отказался пожать руку Семаку после поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба не пожал руку тренеру «Зенита» Сергею Семаку после поражения в матче. Игра прошла в воскресенье, 9 апреля.
Семак направлялся в сторону Дзюбы — бывшего футболиста «Зенита», — однако тот прошел мимо, не посмотрев в сторону тренера. Позже игрок объяснил произошедшее невнимательностью.
«Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел», — передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Сам тренер петербургской команды чуть позже заявил, что спокойно отнесся к этому. Семак списал поступок футболиста на усталость после игры.
Петербургский «Зенит» с минимальным отрывом обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Набрав 54 очка за 22 тура, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 25 очками — на 11-й строчке.
Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.