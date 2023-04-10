Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление
Мир
Посол России в ФРГ заявил о давлении на действующие в России германские компании
Армия
Минобороны начало формировать экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов»
Мир
Во Франции обвинили главу Евросовета в излишних тратах на зарубежные поездки
Мир
В Вашингтоне допустили поддельность распространившихся в Сети документов
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил сокрытие Берлином фактов расследования диверсий на СП
Мир
В Европарламенте спрогнозировали принятие 11-го пакета санкций в апреле
Спорт
В Сочи завершился фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023»
Культура
Продажи виниловых пластинок выросли на 60% за год
Мир
Судно с 400 мигрантами обнаружили в Средиземном море
Мир
Посол РФ в ФРГ назвал отказ от российских энергоресурсов политически мотивированным решением Берлина
Наука и техника
В РФ начали производство ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
Мир
Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков. Артисту было 59 лет. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба театра.

Артист известен на большой сцене по ролям в спектаклях «Севильский цирюльник», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Последнее китайское предупреждение», «Кабала святош/Мольер» и других.

Волков за 12 лет работы в Молодежном театре сыграл 12 разных ролей.

«Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — говорится в некрологе.

Вадим Волков — выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной.

До прихода в труппу Театра на Фонтанке он работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), а также сотрудничал с творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей России.

На телевидении артист получил известность после съемок в сериалах «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Он также снимался в кино. Всего на его счету более 30 работ. Волков исполнил эпизодические роли в сериалах «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023