В Санкт-Петербурге умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков. Артисту было 59 лет. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба театра.

Артист известен на большой сцене по ролям в спектаклях «Севильский цирюльник», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Последнее китайское предупреждение», «Кабала святош/Мольер» и других.

Волков за 12 лет работы в Молодежном театре сыграл 12 разных ролей.

«Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — говорится в некрологе.

Вадим Волков — выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной.

До прихода в труппу Театра на Фонтанке он работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), а также сотрудничал с творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей России.

На телевидении артист получил известность после съемок в сериалах «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Он также снимался в кино. Всего на его счету более 30 работ. Волков исполнил эпизодические роли в сериалах «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.