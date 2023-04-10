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Во Франции обвинили главу Евросовета в излишних тратах на зарубежные поездки

Le Monde: в ЕС растет недовольство ростом расходов на поездки председателя Евросовета
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заметно увеличил траты на зарубежные поездки за последний год. Об этом сообщила в своем расследовании французская газета Le Monde.

«Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов», — пишет газета в материале от 8 апреля.

По информации Politico, для Мишеля на 2024 год запрашивается бюджет €2,6 млн, что на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом предыдущим руководителям на поездки хватало полмиллиона. Однако в Евросовете объяснили такой бюджет «интенсивной международной деятельностью».

Французская газета указывает, что на встрече по этому вопросу 9 марта девять стран, включая Германию, Италию и Польшу, попросили разъяснить основания для такого увеличения. Отмечается, что «дорогостоящие» поездки главы Евросовета вызывают раздражение у европейских дипломатов и госслужащих.

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