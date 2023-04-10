Минобороны начало формировать экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов»

Министерство обороны России приступило к формированию новой команды тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Всего планируется набрать более тысячи матросов, мичманов и офицеров. Помимо чисто морских должностей — мотористов, штурманов, связистов — экипаж укомплектуют специалистами по эксплуатации авиационной техники и обслуживанию авиационного оборудования.

После завершения комплектования экипаж пройдет обучение. Затем примет участие в завершении ремонта авианосца и проведет его испытания.

«У нас почти нет таких больших кораблей с экипажем в полторы тысячи человек. Помимо «Адмирала Кузнецова», это два крейсера – «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Соответственно, надо подобрать огромное количество людей, специалистов по эксплуатации турбин, котлов. Формирование экипажа такого корабля — это очень сложный процесс», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

По словам эксперта, численность одной только команды, которая обеспечивает движения корабля, превышает экипаж современного корвета.

«Сложность еще в том, что если в ВМС США много авианосцев, и они могут переводить специалистов с одного корабля на другой, то «Адмирал Кузнецов» — единственный в своем роде. Надо долго готовиться, чтобы разобраться, где что к чему на таком огромном корабле. Помимо офицеров и мичманов, надо набрать матросов-контрактников. Это очень непростая задача для кадровых служб», — резюмировал Болтенков.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был принят на вооружение в 1991 году. В 2017 его поставили на ремонт и модернизацию. Возвращение в боевой состав Северного флота планируется в 2024 года.

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Поднять флагман: для авианосца «Адмирал Кузнецов» набирают новый экипаж