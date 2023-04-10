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WP: российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма в 2022 году

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Российский истребитель Су-27 почти сбил британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint над Черным морем в конце сентября 2022 года. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) в воскресенье, 9 апреля, со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

Отмечается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте британской палате общин в октябре, заявив, «что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая «безрассудно».

По информации газеты, произошедшее было серьезным инцидентом, но это не было подчеркнуто должным образом.

«Один из российских самолетов «выпустил ракету» на расстоянии, сказал тогда Уоллес законодателям, но он не назвал инцидент почти сбитым, приписал запуск ракеты «технической неисправности», — пишет газета.

В публикации также указывается, что этот инцидент «подчеркивает баланс, который западные военные пытаются поддерживать, помогая украинским военным и собрать информацию, не втягиваясь непосредственно в конфликт с Москвой»

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7 апреля The New York Times сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

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