Синоптики пообещали москвичам до 16 градусов тепла в понедельник

Облачная погода с прояснениями, местами — небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, 10 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 14 до 16 градусов выше нуля, ночью температура воздуха понизится до +4 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 12 до 17 градусов тепла в дневное время суток и до –1 градуса — в ночное.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе. В столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.

На Пасху в столице ожидается солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +13 градусов, сообщил в воскресенье, 9 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.