Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в некоторых регионах РФ

Сильный ветер и осадки ожидаются в Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Крыму. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге России будет тепло в ближайшие дни, но это не всегда полная характеристика погоды. В первой половине недели там прогнозируются дожди и усиление ветра. Например, в Ростовской области порывы ветра 11 апреля будут достигать 24 м/с, дожди, в Краснодарском крае с 10 по 12 апреля — дождь сильный, гроза. В Новороссийске — ветер до 25 м/с, в Крыму — сильный дождь, гроза», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ветер до 30 м/с спрогнозировали в Забайкалье. В Иркутской области ожидаются мокрый снег и метель.

Несмотря на пройденный пик половодья, уровень воды повысится в ближайшее время в Архангельской, Брянской, Вологодской, Кировский, Костромской, Ростовской областях.

8 апреля Вильфанд рассказал, что на Урале и в Сибири ожидается резкое похолодание, в Якутию и на Таймыр вернутся 30-градусные морозы. Также морозы до –33 градусов прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе, до –26 — в Ханты-Мансийском. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до –16...–19 градусов, в Алтайском краеٙ — до –9... –11.

7 апреля Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе. В столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.