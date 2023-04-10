Судно с 400 мигрантами обнаружили в Средиземном море

В Средиземном море обнаружили около 400 мигрантов из Ливии на дрейфующем судне. Об этом 9 апреля сообщила служба поддержки Alarm Phone в своем Twitter-аккаунте.

Одна из женщин на судне сообщила службе, что на борту закончилось топливо, нижнюю палубу затопило, а капитан покинул лодку. Кроме того, нескольким людям потребовалась медицинская помощь.

Как отмечается, власти о происшествии проинформированы, но спасательную операцию не начали.

Ранее, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Четыре человека погибли. В спасательной операции были задействованы корабли военно-морского флота и вертолеты. По факту ЧП инициировали расследование.