В Сети появились кадры погони ДПС в районе станции метро «Жулебино»

В ночь на 10 апреля около станции московского метро «Жулебино» произошла погоня. Кадры произошедшего опубликовали очевидцы в Сети.

На видеоролике показано, как несколько машин ДПС с включенными проблесковыми маяками едут за белой легковушкой. Информация об инциденте выясняется.

Ранее, 30 марта, в Санкт-Петербурге мужчина, лишенный водительских прав, устроил погоню и был задержан. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя иномарки на Искровском проспекте в связи с несоблюдением скоростного режима и безопасной дистанции, однако он не подчинился требованиям и уехал.