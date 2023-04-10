Сенатор заявил о риске новых терактов в США из-за вывода войск из Афганистана

США могут подвергнуться террористическим нападениям в следующие полгода из-за решения президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Об этом телеканалу Fox News в воскресенье, 9 апреля, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По словам политика, когда администрация Байдена говорит о том, что в Афганистане нет террористов, они лгут. События, которые происходят сейчас в стране, в сочетании с опасностями политики открытых границ могут привести к трагедии, подобной атаке на башни Всемирного торгового центра и Пентагон в сентябре 2001 года.

«Генерал [Энтони] Каррелли сказал на прошлой неделе, что подъем ИГИЛ и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещены в РФ) в Афганистане настолько серьезен, что мы можем подвергнуться нападению в Америке в следующие шесть месяцев без предупреждения», — сказал Грэм.

Также политика Джо Байдена по отношению к КНР, по словам сенатора, может привести к подготовке блокады Тайваня Китаем.

«Я боюсь, что китайцы могут готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели, — добавил он, призвав к ответным действиям со стороны Вашингтона.

6 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации Джо Байдена считают решение о выводе войск из Афганистана верным, поскольку оно помогло Вашингтону с кризисом вокруг Украины. Он указал на то, что профильные американские организации провели тщательные внутренние проверки, касающиеся решения о выводе американских войск из Афганистана и его реализации.

Ранее, 27 марта, обозреватель Томас Лифсон рассказал о серьезных ошибках, которые допустил президент США во время вывода войск из Афганистана. По его мнению, решение вывести американские войска из Афганистана стало крахом внешней политики для Байдена. В результате Вашингтон потерял дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 6 июля в центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%. После этого талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.