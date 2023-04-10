Тренер «Зенита» Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит ничего страшного в том, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не подошел к нему для рукопожатия после матча чемпионата России в воскресенье, 9 апреля.

«Не видел — ничего страшного. Устал, наверное», — прокомментировал действия Дзюбы тренер «Зенита» в интервью «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день стало известно, что Дзюба не пожал руку тренеру Сергею Семаку после матча. Семак пошел в сторону Дзюбы, однако бывший футболист «Зенита» отправился дальше, не посмотрев в сторону тренера сине-бело-голубых.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 54 очками. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.