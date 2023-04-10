Пригожин оценил численность украинских войск, собранных для контрнаступления, в 200 тыс.

Киевский режим подготовил около 200 тыс. солдат для возможного контрнаступления. Об этом заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 9 апреля.

«У них собрано порядка 200 [тыс.], по некоторым источникам — до 400 тыс. личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал он в ходе встречи объединения «Кибер Фронт Z».

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление не принесет успеха Украине, а у России есть всё, чтобы его отразить. Также он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.

В конце марта политолог Павел Данилов заявил, что Украине действительно не хватает боеприпасов для проведения контрнаступления, как об этом говорит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, если раньше украинцы тратили до 7 тыс. снарядов в день, то сейчас могут себе позволить не больше 1,5 тыс.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.