WP сообщила о почти сбитом российским Су-27 британском самолете в 2022 году

Российский истребитель Су-27 почти сбил британский самолет RC-135 Rivet Joint у побережья Крыма осенью 2022 года. Об этом в воскресенье, 9 апреля, со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщает The Washington Post (WP).

По информации газеты, инцидент в акватории Черного моря носил весьма серьезный характер, однако это не было подчеркнуто должным образом в прошлом году: тогда министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что один из российских штурмовиков выпустил ракету рядом с британским, оправдав это «технической неисправностью». При этом в документах Пентагона Rivet Joint в контексте случившегося характеризуется как «почти сбитый UK RJ».

Произошедшее могло вовлечь США и их союзников по Североатлантическому альянсу в полноценный конфликт с Россией. При этом ранее Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

«Инцидент подчеркивает баланс, который западные военные пытаются поддерживать, пытаясь помочь украинским военным и собрать информацию, не втягиваясь непосредственно в конфликт с Москвой», — отмечается в публикации.

Об утечке некоторых секретных документов США 8 апреля написала газета The New York Times. По данным издания, речь идет о бумагах, датированных концом февраля – началом марта. Масштаб утечки составил порядка 100 документов, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины, а также оценка текущего состояния украинских войск.

Позже член парламента от Лейбористской партии Люк Поллард заявил, что Великобритании следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил.