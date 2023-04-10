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Начальник станции ФПС рассказала о доставке писем военнослужащим с риском для жизни
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Начальник станции ФПС рассказала о доставке писем военнослужащим с риском для жизни

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Фото: Министерство обороны РФ
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Все письма, отправленные военнослужащим — участникам СВО, оперативно доставляются адресатам, благодаря специалистам фельдъегерско-почтовой связи (ФПС). Минобороны РФ рассказало о работе ФПС, которая 10 апреля празднует 307-летие со дня образования.

ФПС российских военных — единственный и уникальный вид почтовой связи, который позволяет доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне проведения спецоперации. Линия коммуникаций работает в оба направления. От военнослужащих идут послания от родственников, а в обратную сторону — письма от тех, кто выполняет боевые задачи. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты.

«У нас на линии боевого соприкосновения есть определенные маршруты, которые связаны с большим риском. Но наши ФПСники справляются с поставленной задачей и всегда вручают те отправления, которые предназначены для людей, которые находятся на СВО», — поделилась начальник станции ФПС Наталия.

Как рассказала жена военнослужащего Каспийской флотилии Алина, семье важно получить весточку от своего бойца. И пока жена пишет, дети рисуют. Рисунки вместе с письмами войсковые почтальоны доставляют на любое место службы и передают адресату из рук в руки.

Как отмечается, у родственников всегда есть возможность связаться с бойцами. Они могут поздравить, отправить письмо, открытку, детский рисунок, что, тем самым, согревает военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

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27 марта первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в рамках акции «Мы вместе. Дети» ребята отправили порядка 1 120 000 «добрых писем» военнослужащим в зону проведения спецоперации, написали 1075 песен и стихов о героических поступках российских бойцов.

31 марта корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции получили посылки из родных городов. Дети отправляют письма и рисунки, чтобы поднять их боевой дух.

6 декабря Минобороны сообщило, что военнослужащие ФПС доставили письма и посылки от родственников своих сослуживцев, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. За день военные почтальоны могут доставлять до 1 тыс. отправлений и бандеролей. Почтальоны стремятся передавать поручения как можно оперативнее.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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