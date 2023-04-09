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Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба не пожал руку тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча. Игра между командами состоялась в воскресенье, 9 апреля.

Семак пошел в сторону Дзюбы, однако бывший футболист «Зенита» отправился дальше, не посмотрев в сторону тренера сине-бело-голубых.

Сам Дзюба объяснил произошедшую ситуацию своей невнимательностью.

«Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел», — передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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Петербургский «Зенит» с минимальным отрывом обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Набрав 54 очка за 22 тура, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 25 очками — на 11-й строчке.

Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.

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