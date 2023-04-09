Игрок «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба не пожал руку тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча. Игра между командами состоялась в воскресенье, 9 апреля.

Семак пошел в сторону Дзюбы, однако бывший футболист «Зенита» отправился дальше, не посмотрев в сторону тренера сине-бело-голубых.

Сам Дзюба объяснил произошедшую ситуацию своей невнимательностью.

«Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел», — передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Петербургский «Зенит» с минимальным отрывом обыграл московский «Локомотив» в ходе выездного матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Набрав 54 очка за 22 тура, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 25 очками — на 11-й строчке.

Артем Дзюба покинул «Зенит» после чемпионата России сезона-2021/22. За клуб он играл с 2015 года. В его составе игрок стал четырехкратным чемпионом России, завоевал два кубка и четыре суперкубка страны, был капитаном команды.