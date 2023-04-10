Взвод лейтенанта Громова выявил огневые точки и наголову разгромил противника

Взвод под командованием лейтенанта Константина Громова обеспечивал безопасность продвижения колонны российских военнослужащих для последующего освобождения одного из населенных пунктов от националистов. На подступах к поселку Громов обнаружил тщательно замаскированные огневые точки боевиков. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 10 апреля.

Лейтенант Громов решил штурмовать силами вверенного ему взвода позиции националистов. Военнослужащие незаметно подобрались к боевикам на дальность ведения огня, после чего внезапно атаковали. Из-за неожиданного для врага нападения взводом Громова в самом начале боя были подавлены пулеметные точки боевиков.

В ходе боя командир получил тяжелое ранение, однако продолжил руководить личным составом. Только после ликвидации боевиков он эвакуировался с поля боя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач лейтенант Громов награжден орденом Мужества.

Подразделение под командованием майора Сергея Богатырева освобождало один из населенных пунктов от украинских националистов и иностранных наемников. В ходе боя подразделение уничтожило два танка, пять боевых машин пехоты, а также три долговременные огневые точки противника. Понимая бессмысленность сопротивления, националисты бежали с позиций.

Спустя несколько дней подразделение майора Богатырева, продвигаясь вглубь обороны противника, встретило ожесточенное сопротивление националистов. В ходе боестолкновения с превосходящими силами противника майор лично уничтожил выстрелами из РПГ два бронетранспорера и большое количество живой силы противника. Враг продолжил отступать под натиском российских военных.

Днем ранее, 9 апреля, Минобороны рассказало, как рядовой Шамиль Ильясов на наблюдательном посту обнаружил квадрокоптер противника. Он был снаряжен снарядом ВОГ и двигался в сторону позиций ВС РФ, чтобы произвести сброс боеприпаса на его подразделение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.