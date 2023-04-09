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Почти 200 человек эвакуировали в Марселе после обрушения здания

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Фото: REUTERS/BFMTV
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С места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, со ссылкой на министерство жилищного строительства сообщает телеканал BFM.

Уточняется, что людей эвакуировали примерно из 40 зданий, расположенных в секторе обрушения на улице Тиволи. Из них половину жителей уже разместили в гимназии Валье.

На месте продолжают работы экстренные службы. По информации телеканала, под завалами могут находиться еще около восьми человек. Для продолжения поисковых работ ночью здесь оборудовали прожекторы. Для расчистки территории используют кран.

Обрушение четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Тиволи в центре Марселя, произошло в ночь на воскресенье. В результате пострадали пять человек.

Со слов жильцов, сначала они услышали взрыв. У них сложилось впечатление, что здание немного шатается. Когда они открыли окна, вокруг было много пыли и ощущался запах газа. На месте вспыхнул пожар. Частично разрушены также два соседних здания.

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Мэр Марселя Бенуа Пайян объяснил, что причиной обрушения здания, скорее всего, стал сильный взрыв. Однако точные причины ЧП установит дознание. Как минимум пять человек в результате инцидента получили ранения. По заявлению городских властей, пострадавшим выплатят компенсацию в размере €100 тыс.

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