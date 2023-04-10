Поставить шанс

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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович — о матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем
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Мой любимый матч на первенство мира — противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — «Известия») в 1984–1985 годах. Хорошо помню тот безлимитный матч (соперники играли до шести побед без ограничения по количеству партий). Я был еще школьником, поэтому не мог посещать все партии. Это очень сильно расстраивало.

Когда же мне удавалось попасть внутрь колонного зала Дома Союзов, то я будто оказывался в каком-то невероятном фильме. Вокруг все разбирались в тонкостях игры, было многоженство закулисных интриг, а на сцене играли настоящие полубоги. Тогда я окончательно влюбился в шахматы.

Кстати, в том матче я болел за Гарри Кимовича. Мой папа был в его команде. Наверное, та битва «двух К» — до сих пор самый яркий и невероятный матч за звание чемпиона мира. Превзойти его очень и очень сложно.

Матч по шахматам

Если говорить про матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня, то я бы сравнил его с баталиями 1948 года. Напомню контекст. После внезапной смерти Александра Алехина в 1946 году, в мировых шахматах более двух лет не было чемпиона мира. После долгих споров было принято решение собрать пять сильнейших шахматистов поколения и разыграть между ними титул. Тогда в пятикругоговом турнире (первые два проходили в Гааге, три последних — в Москве) с солидным преимуществом победу одержал Михаил Ботвинник (вторым стал Василий Смыслов, третьим — Пауль Керес) и был объявлен новым, шестым по счету чемпионом мира.

Сейчас мы тоже понимаем, что в шахматах будет новый король. 17-й по счету. Знаю, что отказ Магнуса Карлсена защищать корону очень многих расстроил. Всем было бы интересно посмотреть на его пятую защиту титула. На матч-реванш с Непомнящим, который в этот раз, наверняка, дал бы настоящий бой норвежцу. Но и соперничество Дина и Яна, уверен, вызовет огромный интерес и будет захватывающим.

Почему я так думаю? Во-первых, это представители двух из четырех великих шахматных держав. Наряду с Индией и США. Интерес к шахматам в России и Китае колоссальный. Трансляции партий будут смотреть миллионы человек. Во-вторых, речь идет про соперничество второго и третьего номера рейтинга ФИДЕ. То есть, встретятся представители шахматной элиты. Для обоих это шанс всей жизни, обоим есть что доказывать.

Понятно, что я как президент ФИДЕ, должен сохранять нейтралитет. Я не могу болеть за того или иного игрока. Желаю обоим участникам матча удачи, терпения и своей лучшей игры.

При этом, конечно, Яна я знаю гораздо лучше. Мы знакомы почти 20 лет. Помню еще, как он играл турниры 12–13-летним юношей. А где-то к 2010 году я публично сказал, что он может добиться максимального результата. Получить шанс стать чемпионом мира. Можете найти мои слова 13-летней давности. Почему я так говорил? Видел, что у Непомнящего есть чемпионский характер.

Затем у него был спад, но он нашел в себе силы, чтобы войти в элиту. Выиграл два турнира претендентов подряд, второй раз сыграет за корону. Ему осталось сделать один шаг, но он очень и очень сложный. Дина хоть и называют везунчиком, учитывая его путь в Астану, но своей игрой за последние годы он заслужил право побороться за титул. У него невероятная стрессоустойчивость. А это как раз то, чего не хватило Яну в предыдущем матче с Карлсеном.

Автор — ​президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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