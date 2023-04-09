Гидрометцентр предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении 10 апреля

Очень высокое атмосферное давление ожидается в Москве 10 апреля. Оно составит примерно 757–758 мм ртутного столба, что лишь на 2–3 мм отстает от рекордных показателей. Об этом накануне, 9 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня — это 760 мм ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду», — пояснил он.

По словам руководителя Гидрометцентра, рекордные показатели 10 апреля были зафиксированы в 1967 году. Норма атмосферного давления в столице в этот период — 748 мм ртутного столба.

Ранее, 7 апреля, Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на предстоящей неделе.

9 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы солнечную и теплую погоду на Пасху.