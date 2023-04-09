Минобороны: ВС России уничтожили украинское хранилище с 70 тыс. т топлива

Около города Запорожье ракетным ударом военные РФ уничтожили хранилище с 70 тыс. т топлива, накопленного для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны Российской Федерации в воскресенье, 9 апреля.

Отмечается, что 14 украинских беспилотников уничтожены в районах населенных пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Веселое, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Кременная, Рубежное и Ильинка Луганской Народной Республики.

Сообщается о том, что за прошедшие сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении вооруженные силы РФ уничтожили свыше 250 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20»

6 апреля сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы «Изделие-51/52», известные как «Ланцеты», поразили почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции. По словам источника, «Ланцеты» стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.