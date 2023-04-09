В материале указывается, что на карте в одном из документов обозначены районы, где могут летать американские самолеты-разведчики.

«Судя по всему, граница начинается примерно в 12 милях от побережья Крыма в соответствии с международным правом. На карте также есть вторая линия примерно в 50 милях от берега с надписью SECDEF Directed Standoff, что указывает на то, что министр обороны Ллойд Остин, возможно, приказал пилотам США держать самолеты подальше от полуострова», — отмечается в публикации.

Эти изменения, как предполагает автор статьи Дэн Ламот, могут быть связаны с инцидентом с американским разведывательным беспилотником MQ-9 22 февраля.

При этом журналист припомнил слова Остина о том, что Соединенные Штаты продолжат летать «там, где это позволяет международное право», отвергая притязания Москвы в Черном море.

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Об утечке некоторых секретных документов США днем ранее написала газета The New York Times. По данным издания, речь идет о бумагах, датированных концом февраля – началом марта. Масштаб утечки составил порядка 100 документов, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оценка текущего состояния украинских войск.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, подчеркнул в беседе с «Известиями», что слитые документы являются очередным подтверждением участия в украинском конфликте Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в бумагах может быть подлинной лишь частично и требует тщательной проверки.