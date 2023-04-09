Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили порядка 200 тыс. солдат для возможного контрнаступления.

«У них собрано порядка 200 [тыс.], по некоторым источникам до 400 тыс. личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал Пригожин 9 апреля в ходе встречи объединения «Кибер Фронт Z».

В Telegram-канале движения уточняется, что в ходе мероприятия состоялись дискуссии о будущем организации, были приняты важные решения.

6 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что данные о потерях ВСУ в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса — это «ужасное число».

При этом дипломат подчеркнул, что киевский режим готов продолжать «до последнего» из граждан. Пристайко указал, что Киев «мобилизовал миллион человек».

В настоящее время на Украине до середины мая действует военное положение, в стране проходит всеобщая мобилизация для пополнения войск, несущих тяжелые потери. При этом мобилизация несколько месяцев назад приобрела насильственный характер, а сотрудники военкоматов устраивают на призывников облавы в самых неожиданных местах.

Так, 22 марта стало известно, что работники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками для вручения повесток жителям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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