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В крупных банках подешевели потребкредиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Несколько крупных банков в марте пересмотрели проценты по потребительским займам, узнали «Известия». Финорганизации стали улучшать условия по ссудам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% с сентября 2022-го.

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Индекс кредитов, который рассчитывается на основе данных о полной стоимости займа для населения в топ-20 банков (по размеру розничного портфеля), снизился с начала года на 1,02 п.п., рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» (Мосбиржа) Игорь Алутин. К концу 2022-го показатель составлял 20,27%, а к 30 марта уменьшился до 19,25%.

По словам Алутина, диапазон полной стоимости кредита (ПСК) в прошлом месяце поменяли четыре банка: Альфа-банк, Газпромбанк, «ДОМ.РФ» и «Уралсиб». Изменения были разнонаправленными, в пределах 0,5–1,25 п.п., уточнил он. Только одна организация — «Уралсиб» — снизила средний размер ПСК более значительно — на 2 п.п.

Снижение ставок зафиксировали и в финансовом маркетплейсе «Сравни». В ряде банков в марте размер минимальных процентов по одобренным займам упал на 1 п.п. по сравнению с январем-февралем, поделился заместитель гендиректора «Сравни» Алексей Грибков. По его словам, средние значения максимальных ставок держатся на уровне 31,2% годовых.

В крупных кредитных организациях подтвердили снижение процентов по займам. Газпромбанк с 15 марта снизил минимальную ставку по кредитам наличными и программам рефинансирования, рассказали в пресс-службе организации. Ставки по кредитам наличными в марте уменьшили и в «Уралсибе».

Фундаментальных причин для снижения этого показателя сейчас нет, считают эксперты. По их мнению, банки за счет небольшого снижения пытаются стимулировать объем выдач и привлечь клиентов. Однако уже к середине лета ставки могут вновь пойти вверх.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело бремени: в крупных банках подешевели потребкредиты

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