Змеи начали просыпаться в регионах России

Первое весеннее солнце пробудило после зимы рептилий. В российских регионах гадюки уже успели искусать людей, сообщает телеканал «Известия». Несколько дней под капельницей провел Владимир Галкин из Бийска. Неприятная встреча произошла, когда мужчина чинил забор, змея притаилась в траве.

«Видно зубики эти! Тут вот два маленьких и один сверху, самый который основной!»

В России насчитывается десяток видов ядовитых змей. В средней полосе чаще всего встречаются ужи и гадюки.

«Яд гадюки, он не смертельный для человека, но он может вызвать аллергическую реакцию, которая может привести к летальному случаю. До 50% яда можно высосать, не слушайте тех, кто вам говорит, что это опасно. Яд начинает действовать, только если он попадает в кровоток человека. После того как высосали яд, максимально пьем», — заявил биолог Павел Глазков.

Серпентологи уверяют, что змеи обычно выбирают дикие места. В черте города и в благоустроенных парках рептилий почти не бывает.

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