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WP предрекла истощение ресурсов систем ПВО Украины к концу мая

WP: ресурсы систем ПВО Украины среднего радиуса закончатся к 23 мая
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Фото: ТАСС/Денис Сорокин
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Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом 8 апреля написала американская газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы американских военных и разведки.

Данные касаются конца февраля и начала марта. Тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что скорость расходования Украиной боеприпасов «во много раз выше», чем скорость, с которой ее партнеры могут пополнять запасы Киева.

Как говорится в публикации, возможности ПВО имеют критическое значение для защиты важных объектов и техники. Согласно одному из документов, «способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты [линии фронта] будет полностью снижена к 23 мая».

По оценке украинского минобороны, страна сможет устоять против не более 2–3 волн ракетных ударов или атак беспилотников. Западные страны призвали Киев не расходовать этот ресурс на «меньшие угрозы, подобные беспилотникам».

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Накануне подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Киев ждет поражение даже при условии успешного контрнаступления. Он напомнил, что Украина уже потеряла большую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО.

По мнению Дэвиса, Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше обученных и опытных военных. Украина не может тягаться с Россией по количеству оружия и боеприпасов даже при условии поставок Киеву вооружения Западом, заключил он.

Ранее, 2 апреля, бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева.

В конце марта политолог Павел Данилов заявил, что Украине действительно не хватает боеприпасов для проведения контрнаступления, как об этом говорит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, если раньше украинцы тратили до 7 тыс. снарядов в день, то сейчас могут себе позволить не больше 1,5 тыс.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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