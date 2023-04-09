Возгорание произошло в вагоне на станции метро «Электрозаводская» в Москве

На станции «Электрозаводская» Московского метрополитена произошло возгорание. Об этом 9 апреля сообщили в экстренных службах.

По данным «Известий», инцидент произошел в одном из вагонов поезда из-за замыкания токоприемника.

Незадолго до этого столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщил о движении поездов с увеличенными интервалами на восточном участке Арбатско-Покровской линии по причине проверки состава.

Позднее в ведомстве оповестили об отсутствии движения от «Партизанской» до «Курской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.