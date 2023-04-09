До 10 человек может находиться под завалами дома в Марселе

Под завалами обрушившегося жилого дома в Марселе может оставаться до 10 человек. Об этом заявил в воскресенье, 9 апреля, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Мы полагаем, что под завалами остается от четырех до 10 человек», — приводит его слова телеканал BFMTV.

Дарманен пояснил, что в своих оценках ведомство исходит из максимально возможного числа людей. Он также добавил, что спасательные работы осложняет угроза обрушения соседних зданий.

На месте работают 105 пожарных и 38 транспортных средств. Помимо этого, в спасательной операции задействованы робот и дрон. На данный момент с места ЧП эвакуировано 179 человек, сообщили в министерстве жилищного строительства.

Обрушение четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Тиволи в центре Марселя, произошло в ночь на воскресенье.

Со слов жильцов, сначала они услышали взрыв. У них сложилось впечатление, что здание немного шатается. Когда они открыли окна, вокруг было много пыли и ощущался запах газа. На месте вспыхнул пожар. Частично разрушены также два соседних здания.

Мэр Марселя Бенуа Пайян объяснил, что причиной обрушения здания, скорее всего, стал сильный взрыв. Однако точные причины ЧП установит дознание. По заявлению городских властей, пострадавшим выплатят компенсацию в размере €100 тыс.