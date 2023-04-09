Непомнящий и Дин Лижэнь завершили вничью партию за звание ЧМ по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам – 2023. Первенство началось 9 апреля в Астане.

Игра завершилась со счетом 0,5–0,5. Шахматисты согласились на ничью на 49-м ходу, сообщил «Спорт-Экспресс».

Вторая партия намечена на 10 апреля, партию начнет белыми фигурами Дин Лижэнь. Матч будет состоять из 14 партий, но может досрочно завершиться при получении одним из участников 7,5 очка.

Для россиянина участие в финале чемпионата мира по шахматам — вторая попытка. Два года назад он играл с норвежцем Магнусом Карлсеном, но уступил.

В декабре 2022 года Магнус Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу. Финал турнира прошел в Алма-Ате.