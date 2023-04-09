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Политолог заявил о раскрытии Зеленским плана по возрождению Речи Посполитой

Политолог Бортник: Зеленский случайно раскрыл план по возрождению Речи Посполитой
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы по возрождению Речи Посполитой в качестве антироссийского альянса после завершения спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 9 апреля заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе со «Страной.ua».

По его словам, такой вариант рассматривается на случай, если Украине не удастся в сжатые сроки вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

«За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций «Люблинского треугольника» и создание нового политического образования, включающего <...> также Латвию, Эстонию и Молдову», — подчеркнул эксперт.

По мнению Бортника, углубление партнерства двух стран соответствует ожиданиям граждан, кроме того, сотрудничество Варшавы и Киева сейчас находится на высочайшем уровне. На этом фоне разговоры о возрождении Речи Посполитой не должны никого удивлять, а заявление Зеленского о том, что между двумя государствами не будет границ, только подливает масла в огонь, заключил эксперт.

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Ранее, 7 апреля, польская газета Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши. Речь шла о создании государства для противостояния России.

За день до этого бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

5 апреля Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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