Эксперт призвал проанализировать «слитые» данные США по Украине

«Слитые» документы США о планах Киева по обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) и переброске в этот город элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо проанализировать, заявил 9 апреля в беседе с «Известиями» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его мнению, утечка документов не была адресована российским военным, ее создали для формирования массового сознания или мнения среди российского общества или даже в целом мирового сообщества.

«Ведь всё было слито в социальные сети с какой-то определенной целью. Это первое. Второе: подобного рода документы свидетельствуют о том, что часть из них близка к тому, что они подлинные по формату, содержанию, но, с другой стороны, видно, что в некоторых документах содержание специально отредактировано для того, чтобы его обсуждали в информационном пространстве Российской Федерации», — продолжил специалист.

Эксперт добавил, что произошла контролируемая утечка данных, имевшая под собой основание ввести адресата в состояние неразберихи.

«Потому что те, кто занимается непосредственно планированием, проведением боевой операции, пользуются другими источниками данных. Да, конечно, обобщаются и те данные, которые попадают в публичную плоскость, но они не являются основой для принятия решений», — объяснил он.

Кошкин добавил, что в настоящее время любые вбросы в социальные сети имеют фейковую направленность, их задача — массово влиять на сознание.

Как заключил эксперт, информация о том, что элитные силы украинских подразделений перебросят в Артемовск, курсировала давно. Это обсуждали и в Киеве, и в США, и в публичном пространстве.

Днем ранее газета The New York Times сообщила, что в некоторых секретных документах США, утечка которых произошла на этой неделе, содержится информация о том, что ВСУ перебросят элитные подразделения в Артемовск. В частности, в файлах говорилось, что по состоянию на 25 февраля ВСУ были практически окружены в городе.

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение украинской армии как «катастрофическое». Он предлагал развернуть в городе элитные подразделения на две недели для оттеснения российских солдат.

Накануне, 7 апреля, издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию.

6 апреля The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов, они выложены в Telegram и Twitter.