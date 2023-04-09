Появились кадры с места обнаружения коробки с телами младенцев в Татарстане
«Известия» публикуют кадры с места обнаружения коробки с телами двух младенцев-близнецов в Татарстане.
Коробку нашел житель поселка Юдино во время прогулки с собакой — животное учуяло запах и раскопало подозрительный предмет.
По предварительным данным, малыши родились недоношенными — на шестом-седьмом месяце, а в коробке пролежали два дня. При этом признаков насильственной смерти на их телах нет.
Правоохранители устанавливают подробности.